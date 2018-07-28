В Татарстане мужчина выбросил дочь-инвалида в окно

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Пенсионер, возможно, не осознавал того, что совершает, но его дочь сильно пострадала.

В Татарстане, город Набережные Челны, местные жители обнаружили под балконами 28-летнюю девушку, лежащую прямо на земле. Они вызвали скорую помощь и она была доставлена в больницу, ей диагностировали травмы бедра и позвоночника. Позже выяснилось, что пожилой мужчина 68 лет в состоянии алкогольного опьянения поднял дочь-инвалида с кровати и выбросил ее в окно. Так как она страдает ДЦП, то падение с первого этажа все равно стало для нее болезненным. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело было передано в суд.

В ходе расследования выяснилось, что у девушки есть двое братьев, которые уже обзавелись семьями и приходят к ней, чтобы помогать передвигаться, есть и так далее. Но в тот день,увы, их не оказалось рядом.

Ранее сообщалось, что в городе Набережные Челны женщина набросилась на свою 53-летнюю мать с ножом. Сначала она ударила ее в грудь и ушла. Женщина забаррикадировалась от ополоумевшей дочери и правильно сделала, так как та попыталась вернуться и добить ее. Соседи, услышавшие крики о помощи, вызвали полицию и девушку забрали в психиатрическую клинику, где она сказала, что слышит голоса в своей голове.