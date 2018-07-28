Пожар из-за взрыва газового баллона напугал жителей Ижевска

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Очевидец опубликовал видео, на котором видно сгоревший дом. Пользователи Сети удивляются, как был спровоцирован взвыв.

Сообщается, что пожар произошел в Ижевске на болоте. Дом находится на улице Маркина. Причиной пожара послужил газовый баллон, который по неизвестным причинам взорвался. Сообщается, что в результате пожара полностью сгорел дом, однако на видео, которое опубликовал очевидец, видно другие последствия. Из-под крыши частного дома валит огонь, но строение снаружи не пострадало. Очагов возгорания на момент снятия видео нет, так как работают три пожарные машины. Известно, что в здании находился шиномонтажный сервис.

Жители города шокированы произошедшим инцидентом. Из-за недостатка информации многие пытаются понять, были ли раненые, однако пока неизвестно. Из-за того, что возле горящего дома нет машин скорой помощи, некоторые предположили, что пострадавших тоже нет, но информация проверяется.