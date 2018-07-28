Эпатажный тамбовский «всадник» оседлал «Оку» и проехался верхом по городу

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В социальную сеть попал ролик, на котором житель Тамбова показал «чудеса на виражах». Дело в том, что молодой человек решил передвигаться по городу крайне необычным способом.

Как оказалось, эпатажный тамбовский «всадник» в прямом смысле оседлал «Оку» и проехался верхом по городу. Такое невероятное и в то же время смешное зрелище зафиксировали у парковки торгового центра «Рио». Пользователи и повеселились, и поругали в сети бездумного горожанина. Одни пожалели водителя, который может получить штраф за неправильную перевозку, а другие посчитали этот автомобиль романтичнее кабриолета и загорелись желанием приобрести себе такой же.

Тамбовчанин подобно наезднику оседлал «Оку» как коня и помчал покорять тамбовские жилые массивы. В основном, местные жители восприняли чудака хорошо, некоторые даже сравнили его с суперменом, который «готов спасать мир, да скорость не позволяет». Другие же осудили легкомысленный поступок и сказали, что это может быть опасно для жизни.