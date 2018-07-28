В Волгограде после неудачного аборта женщина начала терять память

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В 2015 году тяжелая беременность и халатность врачей изменили жизнь матери двоих детей. Теперь власти не спешат оформлять инвалидность на фоне тяжелого диагноза энцефалопатия Вернике.

В Волгограде в 2015 году после неудачного аборта 39-летняя женщина начала терять память. Тогда она забеременела третьим ребенком, но беременность была тяжелой, что заключалось в сильном токсикозе и потере веса больше 50 килограммов. Боли в животе заставили вызвать скорую, но те не госпитализировали пациентку. Спустя несколько дней она потеряла сознание, тогда ее и доставили в больницу, где провели аборт.

После этого мать двоих детей потеряла память и, оказывается, впадала в кому, о чем родственникам сообщили после выхода из нее. Некоторые моменты из прошлого она смогла вспомнить, но трудность заключается в том, что нарушена координация и кратковременная память. К примеру, ее просят помыть посуду и почистить картошку. Первое действие она сделает, а о втором уже не помнит.

Сейчас жительница Волгограда страдает от постоянных скачков давления, работать она не может, а инвалидность ей оформлять не спешат. В чем причина таких осложнений после аборта, установить трудно, но мать пострадавшей уверенна, что во всех проблемах виновата халатность врачей. Для установления вины медиков необходимо проводить следственные мероприятия с привлечение правоохранительных органов.