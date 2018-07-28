В Смоленске на балконе многоэтажки жаждой мучают козла и курицу

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Животные умирают от жажды и голода, в квартире никто не появляется уже много дней. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Королевка.

В Смоленске жительница микрорайона Королевка сняла на видео, как напротив на балконе многоэтажки жаждой и голодом мучают козла и курицу. Животные закрыты на 10 этаже, причем несколько дней в квартире никто не появляется. Шокированная женщина посмотрела на происходящее в бинокль и заметила, что козел старается пить дождевую воду. Свидетель уверена, что несчастные погибают от голода.

Козла и курицу очень жалко, но от их крика страдают и соседи. На место ЧП лучше вызвать сотрудников МЧС, вдруг в квартире кому-то стало плохо, по этой причине никто больше не может смотреть за животными. Журналисты не располагают информацией о том, кто проживает по адресу.