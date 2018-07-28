Двор дома в Шадринске залило фекальными массами

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Два года жители города Шадринска, Курганская область, вели борьбу с затопленным подвалом. Прогнившие трубы постоянно прорывало, и в мощении стояла смесь из фекальных масс и прочих отходов.

Жильцы дома по улице Ленина, 144, заключили договор с товариществом собственников жилья, и два года их председателем является Захаров Д. М. Мужчина отказывается проводить ремонт, пока все жильцы дома не оплатят задолженность за обеспечение дома. Жительница дома Леля Кетова вместе со своим мужем позвонили в полицию, администрацию города и Роспотребнадзор для проведения ремонтных работ.

26 июля из подвала дома откачали воду, но теперь вся она залила проезжую часть, тротуары и детские площадки во дворе. Жители дома возмущены такой халатностью рабочих и не знают, куда обращаться. Также жильцы заметили, что ремонтники начали запирать подвал, хотя раньше он всегда был открыт. На просьбу оставить дверь открытой для проветривания рабочий сказал, что нужно охранять насос за 18 тысяч рублей. На первых этажах дома люди страдают от ужасного запаха и плесени на стенах. Также в квартиру проникают мокрицы, черви, двухвостки и мошки.