«Чужой под кожей»: Песчаный паразит «поселился» в теле подростка

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Заболевание выбило 17-летнего юношу с реальной жизни, в бреду ему привиделся Дьявол, уточняет родственница пострадавшего.

Юноша из Мемфиса отправился в однодневную командировку во Флориду и решил побаловать себя отдыхом на пляже. Снимки с курорта подтверждали, что на побережье он отлично провел время: купался, загорал, закапывался в песок с головой. Это и стало причиной его экстренной госпитализации. Песчаный паразит «поселился» в теле подростка. Врачи под кожей ноши из Мемфиса нашли несколько нематод. Это небольшой микроскопический паразит, который обычно нельзя увидеть невооруженным глазом. «Чужой под кожей» может появится после отдыха в людных местах и несоблюдении правил гигиены.

«Один из них изъятых паразитов был 3 дюйма длиной», - сообщает пострадавший.

Доктор Джей Храйз, ветеринар в больнице животных Эбенезер, сказал, что нематоды обычно встречаются у щенков в Каролине. Он сказал, что нематоды могут нанести серьезный ущерб желудочно-кишечному тракту животного, а также распространить его на людей.

«Самый распространенный способ, которым она передается людям, - это собака испражняется в области, которая заражает почву, а затем ребенок ест ее или кладет в рот или наступает на нее, и личинки попадают в него», - предостерег врач.

Решить проблему можно на ранней стадии, но это не должно мешать принимать меры предосторожности.

«Честно говоря, я бы сказал, что песочницы - самая большая проблема, но и другие места тоже. Если вы точно знаете, что бродячие собаки проходят через Ваш двор, это, вероятно, произойдет и там», - подытожил врач.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сооющил, что лучший способ избежать нематод не ходить босиком в районах, где они могут быть общими. По данным Департамента здравоохранения округа Бровард во Флориде, где произошел этот инцидент, решить проблему может даже ношение обуви на пляже.