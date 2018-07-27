Прокуратура обнаружила на кухне лагеря в Челябинской области гнилые овощи

Вчера, 22:56

Множество нарушений допустили большинство детских учреждений в селах Уйского района.

Прокуратура проверила школы с лагерями дневного пребывания детей в Уйском районе Челябинской области. Результаты оказались совсем не радужными. В одной из начальных школ на кухне лагеря были обнаружены гнилые овощи без маркировки, а также множество нарушений санитарных норм. В селе Ларино прокуратура обнаружила среди действующего персонала ранее судимого человека, который привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью человека, а сейчас спокойно трудится уборщиком в помещении, предназначенном для детей. Трудовой договор с бывшим преступником будет расторгнут.

Множество детских учреждений, к сожалению, халатно относятся к своим обязанностям. особенно это касается детских лагерей, так как дети остаются там на достаточно долгий срок и контактируют с родителями зачастую лишь раз в неделю. Естественно, что дети по сути ничего сказать не могут, но в случаях с массовыми отравлениями и не нужно ничего говорить. Родители в ужасе боятся отправлять своих детей куда-то далеко в лагерь, даже если и к морю, так как морское побережье еще не является гарантией качества обращения с детьми.