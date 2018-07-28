В Красноярском море очевидцы заметили несколько «Летучих голландцев»

Сегодня, 05:30

Спасатели провели розыскные мероприятия и успокоили общественность: несчастных случаев нет.

За последние два дня в спасательную службу несколько раз поступали тревожные сообщения. Очевидцы заметили в Красноярском море лодки, на борту которых никого не было. Они дрейфовали по Красноярскому водохранилищу без людей. Спасательные отряды отреагировали на каждый полученный вызов и проверили информацию, несмотря на мистический подтекст.

К счастью, пострадавших не обнаружили ни на самих «Летучих голландцах», ни в воде, ни в прибрежной зоне.

В первой найденной лодке были обнаружены вещи, собранные, предположительно, для путешествия. По всей видимости, отвязался конец и «Летучий голландец» самовольно отправился бороздить просторы водохранилища. Владелец лодки пока не объявился.

Следующий тревожный звонок был по поводу термобудки от грузового автомобили. Будка была установлена на бонах и в ней периодически останавливались рыбаки. Когда сошел лед, импровизированное жилище пустилось в плавание.

Последнее плавсредство без признаков жизни заметили сотрудники ГЭС. На место происшествия спасательный отряд приехать не успел, дали отбой.