86-летняя пенсионерка отдала телефонным аферистам 200 тысяч рублей

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Анна Брагина передала все свои сбережения злоумышленнику. Тот представился внуком пенсионерки, которого у неё никогда не было.

Посреди ночи пенсионерке из Нижнего Новгорода позвонили. Мужчина представился внуком женщины и попросил одолжить 200 тысяч рублей. Такая сумма ему требовалась на залог, чтобы его не посадили в тюрьму. Звонивший рассказал, что попал в аварию и сбил женщину. Мужчина лично приехать не смог и прислал своего друга, чтобы забрать деньги.

После того, как 86-летняя Анна Ивановна отдала нужную сумму неизвестному мужчине, женщина вспомнила, что у неё нет своих внуков. Пенсионерка сперва подумала, что помощь понадобилась её родственнику – сыну двоюродного брата. В полиции завели уголовное дело, но сказали, что оно вряд ли получит ход. Телефонные аферисты не оставили никаких улик. Женщина не помнит лица того, кто забирал деньги, а телефонный номер находится вне зоны действия сети.