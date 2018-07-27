Иосиф Кобзон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

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За состояние певца переживают не только родные и близкие, но и поклонники, которые желают ему скорейшего выздоровления в социальных сетях.

Иосиф Кобзон имеет проблемы со здоровьем еще с 2001 года. Врачи поставили ему диагноз онкология в 2005 году, и с этого момента артист активно борется с болезнью.

Накануне вечером в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что Кобзон был госпитализирован. Сейчас артист находится в реанимации и врачи характеризуют его состояние, как стабильно тяжелое, он подключен к множеству аппаратов, поддерживающих стабильное состояние, а также его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких для облегчения работы организму.

Ранее сообщалось, что певец уже на похоронах своего друга Андрея Дементьева был обессиленным и болезненным. Скорее всего, эта новость также повлияла на состояние здоровья артиста. Буквально пару лет назад он обрадовался победе над раком предстательной железы, но возраст берет свое и, скорее всего, отражается на сердце. Но Иосиф Кобзон пока никак не комментировал свое состояние.