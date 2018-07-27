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Из них возраст 22 не превышает 15 лет, еще инфицированы пять подростков. Пациентам будет предоставлена необходимая терапия.

С начала 2018 года в Башкирии ВИЧ выявили у 27 детей, среди которых 22 человека в возрасте до 15 лет. Согласно статистическим данным, в регионе положительный результат чаще всего фиксируют у граждан от 31 до 40 лет. В процентном соотношении показатель составил 44,08%, это только за период 2018 года. В 22,8% случаев инфекцию обнаруживают у жителей Башкирии от 41 до 50 лет.

ВИЧ опасен тем, что поражает иммунные клетки человека, в результате его организм становится не способным противостоять банальному насморку. В результате прогрессирования болезнь приобретает статус СПИДа. Известно, что панацеи от инфекции нет, но есть препараты, способные поддерживать иммунитет больного. Без должной терапии смерть наступает через 9-11 лет, если обратиться за помощью в больницу, то есть шансы прожить до 70-80 лет. Главное, соблюдать правила безопасности и помнить, что СПИД не спит.