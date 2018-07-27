В Астрахани водитель маршрутки сломал нос пассажиру

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Конфликт водитeля и пассажира маршрутки закончился трагедией. Нос пассажира оказался сломан.

Случилось это вчера, 26 июля в в Астрахaни.

Пассажир маршрутки рассказал в соцсетях о том, что его избил водитель маршрутки 91. Стычка произошла после того, как пассажир сделал водителю замечание по поводу хамского поведения последнего. Тот курил в салоне во время движения, слушал очень громкую музыку, которая содержала тексты нецензурного содержания.

«Итог: у меня перелом костей носа, ссадины, гематомы, ушибы и вывих пальца, порванная одежда»,- сообщил пострадавший. Мужчина не собирается оставлять произошедшее без внимания. Он намерен обратиться в органы правопорядка с жалобой на действия своего обидчика.

Астраханцы стали нередко высказывать недовольство по поводу циничного и грубого отношения водителей городского транспорта к пассажирам.

Стоит напомнить, что в январе этого года водитель маршрута 7 в городе Астрахани гос. номер АК 606 оставил на морозе ребенка в районе Кубанской, так как школьник не оплатил проезд..