Роспотребнадзор: В Башкирии зафиксированы 15 случаев заболевания корью

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Из них 9 детей и 6 взрослых. Болезнь бушует в Уфе, а также в Уфимском, Иглинском и Чишминском районах.

Роспотребнадзор информирует, что в Башкирии зафиксированы 15 случаев заболевания корью, из них 8 зарегистрированы в больнице Уфы. Среди заболевших девять малолетних детей и шесть взрослых граждан, к ним запрещено посещение непривитых граждан в рамках законодательства России.

Возбудителем кори является РНК-вирус рода морбилливирусов, он быстро погибает без организма человека под воздействием физических и химических факторов. Согласно одной из гипотез, происхождение кори от вируса чумы крупного рогатого скота во время возникновения животноводства. Инфекция нередко заканчивается летальным исходом среди детей, поскольку слабый организм не в состоянии бороться с корью, если ее запустили или несвоевременно обратились в больницу.