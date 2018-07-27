В Кемерово намеренно подожгли деревянный храм

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На месте пожара найдена бутылка, содержащая зажигательную смесь. Ведётся следствие.

В Кемерово горел деревянный храм Архангела Михаила. Правоохранители считают, что его подожгли намеренно.

К прибытию пожарных крыша уже занялась. Огонь успел повредить её обрешётку на площади в 80 м2, а также нанёс ущерб внутреннему убранству и утвари.

К счастью, пламя не успело распространиться на деревянный корпус храма.

Изначально в МЧС предположили, что причиной возгорания являлась неправильная эксплуатация электрооборудования.

Митрополия, напротив, сразу заподозрила намеренный поджог. Это подтверждала и найденная бутылка.

Этой же версии придерживаются и региональные депутаты. Он сообщают, что в храме установлена современная противопожарная система и совсем недавно она проходила проверку.

Осквернения святынь происходят регулярно не только в России. Нередки они и на Украине. При этом в таком достаточно лояльном городе, как Одесса.

Там двое неизвестных ночью написали на стене храма святой Татьяны «сгори, мразь». Видимо, они намекали на события четырёхлетней давности, когда в городе живьём жгли несогласных с новой властью.

Насколько активны будут в их поисках правоохранители, сказать трудно. А вот если будут изображения злоумышленников и к этому подключатся одесские студенты, поимка станет намного более вероятной.

Святая Татьяна считается покровительницей и заступницей всех студентов, и её оскорбление многие из них могут посчитать личным.