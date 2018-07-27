На Ямале 6-летний ребенок утонул по вине пьяного отца

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Выпивший мужчина не справился с управлением моторной лодки, в результате чего она перевернулась и пошла ко дну. Сын горе-капитана оказался в водяной ловушке, из которой ему не удалось вовремя выбраться.

Трагический инцидент произошел на Ямале в ночь на 27 июля. Преграда в виде берега протока Мангуй стала причиной жуткой аварии. Моторная лодка с тремя местными жителями на борту перевернулась по вине пьяного отца 6-летнего мальчика. Помимо членов семейства, на борту был друг виновника ЧП. Все трое плавали без спасательных жилетов.

Выпивший мужчина неоднократно нырял в воду в поисках сына и товарища. Последнего удалось спасти, а вот 6-летний ребенок утонул, не сумев выбраться из водяной ловушки. К поиску тела мальчика подключились водолазы. Правоохранители Ямала проводят доследственную проверку.