В Ставрополе автомобиль взорвался на парковке

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В настоящее время версии о криминале или теракте пока не рассматриваются. Экспертиза указывает на влияние климатических факторов, приведших к чрезвычайному происшествию.

Вчера днем в Ставрополе автомобиль отечественного производства взорвался на парковке возле супермаркета. Мощный хлопок заставил сотрудников торговой точки начать эвакуацию покупателей. Затем выяснилось, что горят «Жигули» седьмой модели. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пламя. К счастью, в автомобиле никого не было, а стоящие рядом транспортные средства не пострадали.

Первоначальная экспертиза показала, возможно, газовое оборудование не выдержало аномальной жары, которая продолжается в Ставропольском крае уже более трех недель. Тем не менее, правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Опрашиваются свидетели и просматриваются данные видеокамер внешнего наблюдения. Автомобиль восстановлению не подлежит. Был ли он застрахован, пока неизвестно.