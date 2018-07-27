В Воронеже женщина заказала похороны для живого сына

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Она перестала надеяться, что он сможет выйти из реанимации. А он смог.

В Воронеже случился «траурный» инцидент со счастливым концом. Там женщина заказала похороны для ещё живого сына.

Информация размещена «Воронежским похоронным бюро». Его специалисты сообщили о случае, которые происходят не часто.

К ним обратилась женщина для оформления заказа на похороны сына. Позднее она вернулась и аннулировала его.

Оказалось, что она заказала похороны, когда сын ещё был жив, но находился в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Потом ему удалось побороть смерть и остаться в живых. Похороны не потребовались.

Случившееся в Воронеже – редчайшее исключение. Почти всегда заказанные похороны проводятся в согласованные сроки.

Ряд посетителей местных соцсетей предполагают и вовсе невероятное. Они считают, мать специально заранее заказала похороны. Этим она могла подтолкнуть сына доказать, что он ещё жив.