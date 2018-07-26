Сотрудница McDonald’s подралась с клиенткой

Сегодня, 20:48

Женщина за прилавком набросилась на клиентку, когда та запустила в нее коктейлем.

Посетительница популярной сети быстрого питания McDonald’s сняла на видео и выложила в социальную сеть Instagram, как сотрудница ресторана подралась с клиенткой. Девушка подошла к автомату с газировкой и попыталась набрать бесплатного напитка, но женщина за прилавком перекрыла его доступ. Злая посетительница бросила коктейль в женщину и завязалась драка. В данной потасовке сотрудница явно выходила победительницей, так как была крупнее и явно яростнее, потому что девушка оскорбила ее мать, что понятно из продолжения видеозаписи. Данный случай ярко показывает, насколько фастфуд вреден для здоровья, так как приводит людей в неистовую ярость.



Ранее сообщалось, что в одном из ливерпульских McDonald’s также произошла драка из-за куриных нагетсов, которых не было в утреннем меню, а посетитель очень их хотел. После того, как он сообщил, что смирится и закажет бекон, а сотрудник сообщил, что и его нет в меню, клиент разозлился и они сначала сцепились словесно, а потом произошла драка.