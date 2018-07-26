Неизвестный сообщил в МЧС об угрозе взрыва в здании ТЦ «Ривьера»

Сегодня, 19:23

По предварительным данным, в одном из торговых центров на Юге Москвы находится взрывное устройство.

Неизвестный позвонил в спасательные службы и сообщил о том, что в ТЦ «Ривьера» на ул. Автозаводская, д. 18 якобы заложено взрывное устройство. Спасатели тут же выехали по адресу вызова и эвакуировали около трех тысяч человек из торгового центра. По факту минирования ведется проверка, в частности, кинологи с собаками находятся в стадии поиска бомбы.

Ранее сообщалось, что Москве наблюдались случаи анонимных звонков в службу МЧС и информирование о том, что в здании с большим количеством людей находится взрывное устройство или же просто об угрозе взрыва в ТЦ. Однако, после тщательных проверок и выяснения обстоятельств оказывалось, что бомбы в здании никакой не было. Такие случаи повторялись неоднократно. На злоумышленников было заведено уголовное дело по факту ложного свидетельства и вредительства, так как они отвлекают бригады спецслужб от очень важной работы. Хулиганы использовали средства IP-телефонии, что очень затрудняет их поиск, так как скрывает местоположение абонента.