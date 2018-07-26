«Баден-Баден» закрыли из-за антисанитарии

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Термальный бассейн был закрыт, так как вода в нем не соответствовала санитарным нормам.

Термальный бассейн находится на базе отдыха ООО «Новый источник «Баден-Баден» находится в деревне Лукино Кетовского района Курганской области. В соответствии с решением районного суда в соответствии с проверкой территориального отдела управления Роспотребнадзора его закрыли на 90 суток, начиная с 25 июля.

Проверка осуществлялась по жалобе посетителей. В результате исследования проб воды были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, повышенное содержание хлоридов, а также несоответствие проб нормам содержания хлороформа и формальдегида.

Причиной таких нарушений Роспотребнадзор считает некачественное, несоответствующее гигиеническим требованиям обеззараживание воды. Такое состояние воды в бассейне может привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, массовым отравлениям людей.

На территории области – почти три тысячи озер, причем 10% из них – соленые. Не просто соленые, а обладающие лечебными целительными солями. Минеральные воды и целебные грязи источников Курганской области завоевывали международные награды.

И изюминка всего этого рая – термальные минеральные воды. Горячие источники по качествам воды ничем не уступают водам Кавминвод – Ессентуков, Кисловодска и Железноводска.

Причем, термальные источники есть даже прямо в Кургане, как, например, в том же настоящем Баден-Бадене или, скажем, в Будапеште. Для того, чтобы посетить термальный бассейн, даже можно никуда из областного центра не ехать.