Участник АТО загорелся перед зданием Минобороны Украины

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Его попытка не удалась. Пострадавшему оказывают помощь быстро прибывшие медики.

26 июля люди стали свидетелями воспламенения военнослужащего Украины, который ранее был участником АТО, прямо перед зданием Минобороны в Киеве.

Другие военнослужащие пытались спасти его от возгорания, но не успели, из-за чего в результате пострадавшего срочно госпитализировали.

Известно, что мужчина перед этим был уволен из украинской армиипо неизвестной причине.

Если для этого не было особых причин, то выглядит странно. С одной стороны призывы Порошенко к увеличению армии, с другой – сокращения в ней. Хотя, возможно имело место несогласие военнослужащего с тем, что сейчас там творится.

Что касается проведения операции против ДНР и ЛНР, специалисты отмечают следующее: для этого вполне достаточно 75 тысяч военнослужащих. Сейчас в этом задействовано 250 тысяч. Видимо лишь для того, чтобы сделать их «сопричастными».