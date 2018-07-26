В Магнитогорске от борьбы с крысами пострадали жильцы

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В соцсети пользователи рассказали о неприятном случае в Магнитогорске. Коммунальщики решили потравить крыс в доме № 6 на проспекте Ленина.

Травили грызунов они очень оригинально: утром 26 июля жильцы дома увидели дым, который валил клубами из подвала. Причем дым имел резкий запах уксуса. От сильного дыма жители ближайшего подъезда начали задыхаться.

Люди вызвали пожарных. Те приехали быстро и вытащили из подвала серную шашку. Работники ЖРУ по адресу Московская, 37 такой санобработкой чуть не выкурили вместо грызунов жильцов дома.

Возмущенные жильцы готовят жалобу в прокуратуру по поводу такой борьбы с крысами работников ЖРУ.