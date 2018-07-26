Экс-страховой агент оформил 4 поддельных полиса ОСАГО

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28-летний мошенник на ворованных бланках самостоятельно задокументировал факт причинения значительного ущерба 42-летнему водителю.

В полицию обратился с заявлением о мошенничестве 42-летний мужчина. По его словам, он попал в ДТП и рассчитывал на свой полис ОСАГО в решении вопроса.

Удивленного отказом мужчину уведомили в том, что документ не подлинный. После разбирательств оказалось, что экс-страховой агент (1991 года рождения) оформил 4 поддельные полисы ОСАГО.

Один обманутый, после того как попал в ДТП догадался о мошенничестве. Остальные три человека еще не подозревают, что имели дело с преступником. По его словам, это было «нужное ДТП». Мошенником оказался бывший сотрудник страхового агентства, который при увольнении воспользовался положением и присвоил несколько формуляров и бланков с печатями.

С августа 2017-го по февраль 2018-го мужчина оформлял полисы, несмотря на то, что больше не работает в одной из страховых фирм. В пресс-службе УМВД России по Астраханской области подтвердили, что обманщика уже ищут. Ему грозит ответственность.