"Зимняя вишня не научила": В Барнауле в ТРЦ «Арена» нарушалась пожарная безопасность

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Там оказались закрытыми пути эвакуации посетителей и персонала. "Зимняя вишня" не научила ничему.

В Барнауле в ТРЦ «Арена» нарушалась пожарная безопасность.

Запоры на дверях, которыми оборудованы эвакуационные выходы из кинотеатра, не позволяли возможности открыть их без ключа при возникновении опасности.

По итогам прокурорской проверки, управляющий был подвергнут админштрафу. Его размер 6 тыс. рублей. В настоящее время нарушение уже устранено.

В то же время, обращает на себя внимание то, что в ТРЦ «Арена» и ранее неоднократно выявлялось халатное отношение к вопросам безопасности.

Сначала об этом сообщалось в марте. Затем, с 5 мая его работу вообще полностью прекратили. Этого потребовала надзорная инстанция.

Целый месяц потребовался на устранение выявленных нарушений. Как видно, не всех.

В Барнауле ТРЦ «Арена» является крупнейшим торгово-развлекательным центром, но не единственным.

Помимо «Арены» по итогам проведённых в Барнауле проверок закрывались ещё четыре аналогичных центра. Пожарная безопасность там не выдерживала никакой критики.