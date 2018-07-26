«Ужасная смерть»: В Ростове скончались запертые в «разжаренном» автомобиле дети

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Девочки полутора и трёх лет скончались от теплового удара, оказавшись заблокированными в салоне.

В Ростове произошла трагедия, которая потрясла весь город. Две маленькие девочки полутора и трёх лет скончались от теплового удара. Запертые в «разжаренном» автомобиле дети не смогли вынести адской жары. Как передаёт местная пресса, 50-летний отец семейства оставил малышек на старшую 13-летнюю дочь. 36-летняя мать девочек, работающая в медицинской сфере, отправилась на занятия по профподготовке. В определённый момент подросток заснула, а девочки выбрались на улицу и проникли в машину отца, оставленную во дворе. Духота в салоне была настолько сильной, что детей ждала неминуемая ужасная смерть. Выбраться наружу они не смогли, поскольку двери оказались заблокированы. Их тела родители обнаружили лишь вечером, когда вернулись домой. Прибывшие на вызов врачи лишь констатировали смерть детей. По факту случившегося полиция начала проверку.

Ранее мы писали, что в Тюмени 3-летний ребенок запер маму на балконе. Освободить женщину удалось лишь усилиями сотрудников МЧС.