В Воронеже на крыше Mitsubishi Lancer «застукали» мохнатого вандала

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Бродячий пёс залез на крышу иномарки. Там он стал с увлечением расправляться с антенной.

В Воронеже мохнатого вандала «застукали» на крыше Mitsubishi Lancer. Крупный бродячий пёс залез на крышу припаркованной рядом с домом иномарки.

Там он с увлечением начал расправляться с антенной. Его спугнул лишь автомобиль, проехавший мимо.

Им управлял местный житель Павел. Он издалека заметил лохматого вандала и решил заснять это событие. Когда пёс увидел, что стал объектом повышенного внимания, то предпочёл спешно ретироваться.

Некоторые из ознакомившихся с роликом полагают, что одному из бродячих в Воронеже псов чем-то досадил хозяин Mitsubishi Lancer. Собака просто решила таким образом отомстить.

Есть и такие, которые думают, что на крыше авто мохнатого вандала привлекла вовсе не антенна. Правда, они не могут внятно ответить, а что тогда.