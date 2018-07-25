Детей из лагеря в Ленобласти досрочно отправляют домой из-за кишечной инфекции

Вчера, 22:31

В одном из лагерей вспышка вирусной инфекции вынудила руководство отправить детей раньше назначенного срока.

В Ленинградской области из университетского лагеря «эвакуируют» детей из-за кишечной инфекции, которая была обнаружена у четверых подопечных. Для того, чтобы не провоцировать эпидемию среди детей, их досрочно отправляют домой в четверг 26 июля, хотя смена завершается уже в субботу.

Директор лагеря выразил мнение, что инфекция распространилась из-за того, что родители, которые приезжали к своим детям, отправились купаться на водоем, в котором это делать запрещено. Так как в пищеблоке все в порядке, по данным экспертизы Роспотребнадзора, данная версия кажется наиболее вероятной. Однако был обнаружен также факт допуска к детям тренеров, у которых не было справок об отсутствии некоторых вирусных заболеваний, что является нарушением.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за неизвестной кишечной инфекции пришлось закрыть детский лагерь. Происхождение инфекции пока неизвестно, Роспотребнадзор проводит необходимые экспертизы.