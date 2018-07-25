В Новороссийске в карете скорой помощи двое парней устроили дебош

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Нетрезвые мужчины ворвались в машину скорой помощи и начали ее громить.

Сообщается, что ночь на 25 июля в Новороссийске в скорую помощь поступил вызов о том, что на лестничной площадке дома № 6 по улице Исаева находится лежащая девушка, ее состояние неизвестно. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и обнаружила молодую девушку в состоянии интоксикации.

Вокруг женщины стоял крепкий запах алкоголя. Рядом с ней находились двое парней в состоянии алкогольного опьянения и выражались с помощью нецензурной лексики. Однако врачи никакого внимания на них не обратили и отнесли девушку в машину скорой помощи. Немного позже в нее ворвались двое нетрезвых парней, устроили дебош и забрали девушку из машины. В карете скорой помощи оказался разбитым гипсокартонный короб для кислородного баллона, и медицинские работники обратились в полицию для того, чтобы хулиганы возместили им деньги за ущерб, нанесенный оборудованию. Судьба девушки с отравлением на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Омска также напал на карету скорой помощи и попытался избить машину, но оперативно сработавшие правоохранительные органы забрали мужчину в отделение.