Работу отделения «Почты России» в Сургуте временно приостановили из-за «бомбы»

Сегодня, 20:42

Некий мужчина пришел в центральный офис с коробкой неизвестного содержания, громко выругался, и, возмущаясь, бросил ящик на стол, после чего скрылся.

Сегодня около 15:00 неизвестный мужчина пришел в центральный офис «Почты России» в Сургуте на Республики, 4, около здания администрации района. С собой он принес коробку, которую после непродолжительных криков и ругательств бросил на стол и скрылся. Почтальоны не рискнули открыть ящик с неизвестным содержимым и в целях безопасности вызвали правоохранителей. Работу отделения временно приостановили, всех посетителей эвакуировали. В ходе проверки бомбы не было обнаружено, правоохранители справились примерно за 20 минут, вскоре «Почта России» возобновила работу.

Что содержалось в злополучном ящике не известно. Не исключено, что мужчина просто оказался недоволен содержимым посылки или работой отделения.