Мурманчанка отсудила 50 000 рублей за разбитый нос в ТРЦ

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Женщина ударилась в стеклянную дверь в магазине крупного торгового центра, в результате чего получила перелом со смещением носовых костей.

Мурманчанка получила травму при посещении магазина детской одежды «Шалуны» в ТРЦ «Мурманск Молл» на 4 этаже комплекса. Она не заметила стеклянную дверь и сильно ударилась в нее лицом. Медики диагностировали у пострадавшей перелом костей носа со смещением, ей провели операцию. Для компенсации ущерба за разбитый нос женщина подала в суд на владельца магазина.

Согласно решению Октябрьского суда, на двери отсутствовала видимая маркировка, которая бы предотвратила причинение вреда здоровью потерпевшей, а потому исковые требования о моральном вреде и потере заработка в период выздоровления были признаны законными. В результате истец отсудила 50 000 рублей вместо требуемых 14 тысяч в качестве утраченного заработка и компенсацию морального вреда.