В Горловке двое подростков подорвались на мине

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На Донбассе дети пострадали из-за не доведенного до конца разминирования территории.

Сообщается, что в Горловке в результате взрыва противопехотной мины погибли двое подростков, парень и девушка семнадцати и восемнадцати лет.

«В поселке Мичурина за шахтой Изотова в районе кладбища, ориентировочно, подорвались на мине двое детей», - сообщил мэр города Иван Приходько.

Данный инцидент стал возможным из-за срыва минских соглашений, так как территория Донецкой области не была до конца разминирована. Каждый раз при взрывах страдают люди. Весьма прискорбно, что такие события происходят в якобы «цивилизованном» мире, так как человечество уже давно должно было осознать и понять, что война - действие бессмысленное и дорогое в плане человеческих жизней. Многие журналисты отзываются на эти события в ключе непонимания, почему же правительство продолжает войну. Стоит заметить, что практически все войны длятся до тех пор, пока дипломаты не сядут за стол переговоров. Так что же мешает сделать такой шаг сразу и сократить число жертв? По всей видимости, бесконечные и азартные геополитические игры на протяжении всей истории и до полного уничтожения человечества не будут утихать на континентах.