В Москве школьница выпрыгнула из окна ради прогулки с друзьями

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В итоге – перелом позвоночника. Этому предшествовала ссора с родителями, не отпускавшими её погулять.

В Москве школьница сегодняшней ночью выпрыгнула из окна ради прогулки со своими друзьями. Она была наказанной, родители не выпускали её из дома.

Родители сообщили, что их дочь-школьница очень поздно возвращалась домой со своих прогулок. На одну из них они её просто не отпустили.

Та закатила скандал и удалилась в свою комнату. Через некоторое время родители услышали шум под окнами. Оказалось, что школьница, ради прогулки с друзьями, решила сбежать из дома и прыгнуть с высоты третьего этажа. Итог плачевен – перелом позвоночника и тазобедренных костей, а также другие травмы.

Сейчас подросток находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Обстоятельствами дела начали разбираться правоохранители.

Ситуация доходит до абсурда. Одних детей родители пытаются силой оторвать от компьютеров и выгнать на улицу. Других оттуда не загнать домой.

Неизвестно, была ли семья пострадавшей благополучной, и не состояла ли она на учёте в контролирующих органах.

Однако факт налицо. Недавно сообщалось про ещё одну школьницу в Москве, упавшую с большой высоты. Была ли она в этот момент под воздействием каких-либо препаратов, устанавливается.