Жительница Симферополя показала ужасное состояние набережной

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Набережная вдоль реки Салгир сильно замусорена, там больше нет работающих фонтанов. Однако этот водоём является важным не только для Симферополя, его значимость для всего Крыма заключается в использовании для хозяйственных нужд и рекреации.

Однако сейчас река сильно обмелела и приняла ужасное состояние. Её дно забито пустыми бутылками и другим мусором. Салгир постепенно зарастает травой, что не устраивает местных. Одна из жительниц Симферополя продемонстрировала в Сети состояние набережной у реки. Женщина отметила, что городская администрация не думает о ремонте, хотя сделать его необходимо срочно.

Раньше власти пообещали, что в 2019 году частично порядок будет наведён. Пользователи Сети отметили, что винить в плохом состоянии нужно не только администрацию. Мусорят там все местные, а потому желательно в первую очередь самим научиться выбрасывать ненужное в урны. Потому прежде, чем жаловаться, следует смотреть за собой.