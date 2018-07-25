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Лиса принесла домашнему питомцу страшный недуг, уверяют жители поселка.

Бешеная собака покусала человека в Смоленской области. Сообщается, что мужчина пострадал, но на данный момент проходит полный комплекс медицинских процедур и принимает нужные препараты.

«Один человек пострадал от укуса собаки зараженной бешенством», - сообщает администрация Рославльского района.

Медики напоминают, что первым делом при подобных случаях стоит использовать специальные меры. Нужно в обязательном порядке обратиться к специалистам. А до того - промыть место укуса проточной водой и зажать раненое место жгутом. Нужно также приметить время наложения тугой повязки и отправиться к квалифицированным специалистам.