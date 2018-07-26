Мужчина сфотографировался без штанов рядом с арт-объектом «Я люблю Воркуту»

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21 июля местный житель выложил в сеть такую фотографию.

Снимок был выложен в паблике Хэллоу, Воркута!». Мужчина сфотографировался без штанов, выставив на обозрение свои ягодицы. В комментариях жители города очень возмущаются. Такая деградация нравов повергает в шок.

Наверно, человек думал тем же самым местом, которое выставил, когда решил такое вытворить рядом с арт-объектом «Я люблю Воркуту». Пользователи Сети констатируют отсутствие у автора снимка мозгов.

Через два дня история получила продолжение. 23 июля этот арт-объект накрыли полиэтиленовой пленкой с надписью «Этот памятник осквернен».