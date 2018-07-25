В Краснодаре от взрыва баллона с газом заднее стекло иномарки подлетело до 6 этажа

Сегодня, 17:07

В Краснодаре водитель автомобиля будет не в себе, когда увидит свою иномарку. Дело в том, что она взорвалась, а осколки долетали даже до 6 этажа ближайшего дома.

Очевидцы акцентировали внимание на том, что инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 41. Свидетели происшествия уточняют, что взорвался баллон с газом. Из-за сильного давления осколки заднего окна подбросило на высоту 6 этажа, что составляет около 20 метров. Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с взрывом баллонов в автомобиле. Некоторые не могут понять, зачем люди переходят с бензина на газ, покупая при этом иномарки.

«Неужели у него не было денег нормально заправляться?» - заявил возмущенный житель Краснодара. В результате происшествия никто не пострадал.