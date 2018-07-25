В Краснодаре на проходной завода имени Седина умер рабочий

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Причину и обстоятельства смерти мужчины установят правоохранительные органы.

24 июля в 9:30 утра на проходной завода имени Седина в Краснодаре произошла трагедия. 54-летний рабочий после окончания смены вышел на проходную завода, чтобы идти домой, и потерял сознание. Приехавшие медики скорой помощи констатировали наступление смерти.

По словам сотрудников краевого СУ СКР, сейчас они изучают документацию о соблюдении норм рабочего времени и графика выходов, потому что есть подозрение, что рабочий мог умереть из-за частых переработок.