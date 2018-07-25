В Братске 4-летний мальчик выпал со второго этажа

Сегодня, 14:11

Причины инцидента всё те же. Это неустойчивая москитная сетка и невнимательность взрослых.

В Братске 4-летний мальчик находился дома под наблюдением бабушки. В итоге он выпал со второго этажа.

Малыш воспользовался тем, что бабушка временно отлучилась на кухню. Он залез на подоконник, опёрся на «москитку» и выпал. Ему очень хотелось посмотреть, что происходит в Братске за окном его квартиры.

Хорошо, что высота была относительно небольшой. В то же время в очередной раз непонятна беспечность взрослых.

Чтобы малыш залез на подоконник, под ним должно либо что-нибудь стоять, либо он должен был притащить стул. На эти факты всегда следует обращать внимание.

Сейчас он в больнице в удовлетворительном состоянии. Следствие приступило к проверке.

Сообщение сделано пресс-службой регионального ГУМВД.