В Астрахани старушка пыталась сокрушить стену пятиэтажки топором

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Необычный случай произошёл в доме на Комсомольской Набережной. Там 80-летняя пенсионерка вооружилась топором и стала крушить своё жилище.

В Астрахани старушка пыталась сокрушить стену пятиэтажки, в которой проживала. Воспользовалась она для этого топором, который, откуда-то, нашёлся в её квартире.

Информацию экстренным службам предоставили жильцы этого дома. Они были обеспокоены тем, что проживающая там старушка громко взывает о помощи и при этом громко молотит чем-то об стену.

Спасатели выехали на помощь. Их удивлению не было предела, когда им дверь открыла старушка, вооружённая топором. С помощью него она рубила стену своей квартиры.

Топор у бабушки забрали, а жильцам порекомендовали вызвать медиков и правоохранителей.

Зачем старушка «выносила» стену пятиэтажки, уже вовсю гадают в местных соцсетях. Одни предполагают, что она на старости лет решила уподобиться Петру Великому и вырубить в Европу ещё одно окно.

Другие полагают, что, благодаря склерозу, старушка просто позабыла, как открывается дверной замок. Решив, что её «замуровали демоны», она стала спасаться самостоятельно с помощью подручных средств.