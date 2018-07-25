В Ярославле началось нашествие крыс

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В доме № 25 по улице Менделеева в Ярославле расплодились крысы.

Местные жители говорят, что в их 9-этажке две недели не вывозили мусор. Мусорные контейнеры были переполнены, вокруг громоздились кучи, и в результате – началось нашествие крыс.

Грызуны живут не только рядом с мусорными баками, они поселились в подвалах, свободно бегают по тротуарам и газонам, абсолютно не боясь людей. Жители говорят, что, наверно, птиц меньше, чем крыс вокруг дома.

Такая же картина и на улице Доброхотова в Заволжском районе города. Птицы ходят по двору вместе с голубями, на людей внимания не обращают.

В Дзержинском районе в 17-м доме на улице Труфанова – то же самое.

Крысы грызут провода, заползают в вентиляционные отверстия. А отсеки мусоросборников буквально оккупированы ими – крысы там просто кишат. Причина проста – там безумная грязь, что при теплой погоде способствует распространению грызунов. Почему-то под мусоропроводом не стоит контейнер, а мусор падает прямо на землю в мусоросборном отсеке.

Крысы являются давним бедствием Ярославля. Пару лет назад в Ленинском районе города появились крысы, являющиеся переносчиками вируса бешенства. Тогда был объявлен карантин. Крыс, наконец, начали травить в жилых домах и детских садах. Сейчас в Ленинском районе жители снова наблюдают массовое крысиное нашествие на помойках. Никому не ведомо, какие заболевания могут принести с собой крысы в этот раз.

Специалисты утверждают, что для гарантированного избавления от крыс обработку подвалов и мест общего пользования необходимо проводить не реже одного раза в три месяца. Кроме того, все дыры должны быть закрыты.