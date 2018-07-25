Психиатры дали характеристику тушившему «Зимнюю вишню» Генину

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Он признан полностью вменяемым. Такую информацию предоставила его адвокат.

Психиатры дали характеристику Сергею Генину, тушившему «Зимнюю вишню». Мужчина во время пожара этого ТЦ возглавлял в Кемерове пожарно-спасательную часть №2.

Его обвиняют в халатности. Адвокат, которую ознакомили с выводами специалистов института Сербского, сообщила следующее.

Согласно полученной характеристике, её подзащитный не страдает ни психиатрическими, ни психологическими заболеваниями. Психиатры описали, что этот человек очень организован, собран и способен к полному контролю своих действий.

Генину приписывают халатность, когда тушили «Зимнюю вишню». Пожар завершился трагически. Под следствием, кроме него, ещё четверо человек.

Сергею Генину вменяют в вину то, что он не стал обращать внимание на советы отца девочек, попавших в огненную западню в помещении четвёртого этажа ТЦ. Срок задержания Генину продлён до 11 сентября.

Для чего его потребовалось осматривать в институте Сербского, не сообщается. Обычно такое делается, когда обвиняемый пытается доказать невменяемость. Здесь, похоже, не тот случай.