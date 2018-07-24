В Индии на стене древнего храма обнаружили барельеф с велосипедом

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Странный барельеф обнаружили на стене древнего индуистского храма Панчаварнасвами.

Этот храм, посвященный Шиве, расположен в Ворайюре, пригороде города Тиручирапалли в штате Тамилнад (или Тамил-Наду) на юге Индии. На стене храма возрастом более двух тысяч лет изображен человек с велосипедом. Обнаружили этот барельеф посетители храма, и первой же мыслью была та, что велосипед был изобретен не в XIX веке, а две тысячи лет назад здесь катались индийские велосипедисты.

Реальность же выглядит гораздо прозаичнее. Оказалось, что в 1920-х годах в храме проводился ремонт, и, вероятно, один из рабочих-реставраторов оставили такую шутку-напоминание о себе.