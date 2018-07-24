В одной из шахт Ростовской области произошло обрушение

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Одна из стен многоэтажного здания рухнула, и под завалами, возможно, оказались люди.

24 июля в Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района, на шахте «Алмазная» произошло крупное обрушение. Стало известно, что около 15:00 в одном из зданий, находящихся на территории заброшенной шахты, рухнула стена. Предположительно, под обрушение попало несколько рабочих. На данный момент обнаружен только один потерпевший, он пока не приходил в сознание. Спасатели пока не знают, сколько человек могло оказаться под завалами, поисковая операция продолжается.

Ранее шахта принадлежала группе компаний «Кингкоул», которая вскоре разорилась и очень дешево продала эту шахту. Демонтаж заброшенной шахты происходил по сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области также на одной из шахт произошло обрушение. В этот раз был найден один погибший. Двоим мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под завалов.

Следственный комитет ведет проверку насчет данного инцидента, так как пострадавших могло быть гораздо больше.