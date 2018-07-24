В Вологодском районе бездомный пес напал на ребенка и укусил его за лицо

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Ребенок подошел к собаке, чтобы погладить, но она отреагировала совсем не дружелюбно.

В Вологодском районе в селе Ермаково молодая женщина оставила своего сына «на минутку» под присмотром подруги. Ребенок играл на детской площадке и там же расположился бездомный пес. Мальчик решил подойти и погладить животное, но пес отреагировал агрессивно, напал на него и укусил за лицо. В магазине ребенку оказали первую помощь, к его счастью, рана была неглубокая и малыш быстро пошел на поправку. С матерью они сходили в травмпункт и после наложения лечебных швов решили остаться дома, а не в больнице.

Мама укушенного ребенка отправилась в полицию, чтобы решить проблему с бездомными собаками, однако ей ответили, что раны недостаточно тяжкие для заявления. Она пошла в администрацию города, но ей сообщили, что она может написать жалобу, а дальше ее уже будут рассматривать. Мать негодует, так как ее проблему решить никто не может.

Как оказалось, собака и ранее нападала на детей, но только непонятно, почему тогда мальчика вообще к ней подпустили. Один из комментаторов данной ситуации заявил: «Очередной камень в огород так называемых любителей бродячих собак». Однако это как раз камень в огород человеческий, как считают эти «любители обычных собак». Так как именно человек обязан отвечать за существо, которое находится рядом с ним, будь это ребенок или животное. И если это животное осталось на улице - это чья-то вина, ребенка подпустили к опасной собаке - это также чья-то вина. Иначе количество живодеров будет расти в геометрической прогрессии и потом с этим уже ничего нельзя будет поделать.