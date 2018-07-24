Под Смоленском мужчину засыпало землей при копке ямы

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Этот несчастный случай произошел на территории поселка Миловидово под Смоленском. Человек погиб при копке ямы.

Местный житель нанял двух человек, чтобы выкопать яму на территории частного домохозяйства. Один из нанятых людей, 57-летний мужчина, находился в яме, когда земля обвалилась. По свидетельству очевидцев, он только успел крикнуть, но выбраться у него шансов не было. Мужчину полностью засыпало землей.

Позже совершили еще одну глупость – нашли где-то трактор и решили ковшом снять верхний слой земли. Но при этом, как говорят очевидцы, снесли погибшему полголовы.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

При копке глубоких ям очень важно соблюдать технику безопасности. Строительные нормы и правила предписывают укрепление выкопанных ям различными конструкциями. Особенно это необходимо, если грунты сыпучие.

Техника безопасности при строительных работах – не чья-то прихоть. Эти правила сформированы вековым опытом. Нарушение правил техники безопасности чревато травмами и даже смертельным исходом.