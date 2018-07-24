Арестованный сотрудник ЦНИИмаш обладал наименьшим доступом к гостайне

Сегодня, 19:34

Виктор Кудрявцев часто ездил в командировки заграницу, а потому имел «самую низкую» форму допуска к секретным данным - заявил его сын.

Сын арестованного за госизмену сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева сообщил, что его папа, несмотря на частые разъезды за рубеж, обладал наименьшим доступом к гостайне. Ярослав сообщил, что арестованный сотрудник научно-исследовательского института в последнее время исследовал скорость ракет под влиянием турбулентности, что особенно важно для исследования гиперзвуковых скоростей, однако это незачем относить к разработке новых видов оружия.

После обысков в компании Роскосмос правоохранители задержали Виктора Кудряввцева, которому на данный момент инкриминируют нарушение закона по статье 275 УК РФ. Его обвиняют в разглашении засекреченных данных о технологиях, задействованных в создании гиперзвуковых летательных аппаратов неуказанной страны НАТО. По данной статье обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии строгого режима.

В Роскосмосе отметили, что действия правоохранителей посвящены событиям 2013 года, ведь за иные периоды следователи не имеют претензий к сотрудникам организации.

Ярослав Кудрявцев сообщил, что его отец не дал признательных показаний. Уже 2 августа столичный суд рассмотрит жалобу на арест ученого.