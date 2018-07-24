В Тверской области пожарные пытались сбить с дерева кота с помощью брандспойта

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В Конаково Тверской области утром 24 июля жители одного из домов на проспекте Ленина увидели такую картину.

Оказалось, что пожарные приехали по вызову одного из жильцов дома. По словам людей, кот уже неделю сидел на дереве и не мог спуститься с него, хотя люди усиленно пытались звать его и подманивать разными вкусностями.

Недолго думая, пожарные, вместо того, чтобы разложить лестницу, пытались сбить кота с дерева с помощью струи брандспойта. Но струя не только не сбила животное, но перепуганный кот забрался на самый верх дерева.

Горе-спасатели собрали инвентарь и уехали, сказав, что кота ветром сдует.