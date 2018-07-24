В Краснодаре умерла повар кафе в результате приступа эпилепсии

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Эта трагедия произошла 23 июля в одном из кафе на улице Калинина в Краснодаре.

Около 20:00 у работницы кафе на территории Центрального рынка на рабочем месте случился приступ эпилепсии. В результате повар скончалась.

Вызванные медики «скорой» зафиксировали смерть женщины. Оказывать помощь было уже поздно.

По факту происшедшего следственным комитетом проводится проверка всех обстоятельств происшедшего.

Этот случай вызывает много вопросов, как случилось, что женщина умерла в результате приступа. Эпилепсия - хроническое заболевание центральной нервной системы, сопровождается периодическими приступами. Это – возбуждение отдельных участков в коре головного мозга, вызывающие судороги.

Эпилепсия считается не смертельным заболеванием, но больной, во время приступа теряющий контроль над собой, может упасть и удариться о твердый предмет или захлебнуться рвотными массами при неудобном положении головы.

В редких случаях у больного наблюдается эпилептический статус (эпистатус), представляющий серию припадков, при которых человек не успевает прийти в себя. В таких случаях наблюдаются серьезные нарушения в организме, которые могут привести к летальному исходу.