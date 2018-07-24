Жена Бабченко раскрыла подробности инсценировки убийства мужа

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Женщина принимала соболезнования, а живой Бабченко в это время смотрел новости о своей смерти.

С такой информацией жена Бабченко предстала перед ВВС и раскрыла подробности инсценировки убийства мужа. Она сообщила, что первым новость ей сказал Айдер Муждабаев, который приходился Аркадию начальником и другом. В этот момент он «просто выл», о чём ей очень трудно вспоминать. Плач взрослого мужчины напоминал плач ребёнка, у которого на глазах убили мать. При этом женщина не могла сообщить ему в тот момент, что смерть супруга - инсценировка. Айдер говорил ей даже, что осознаёт свою вину за то, что уговорил ее мужа остаться на территории Киева.

В один из дней Бабченко пришел домой и сказал жене, что покушение на него состоится в самом ближайшем времени. После этого и появился план у спецслужб инсценировать убийство. 29 мая сообщили про убийство, а уже на следующий день опровергли смерть Бабченко, раскрыв, что это было спецоперацией.

Супруга Бабченко призналась, что ей эта инсценировка далась тяжело: она переживала агонию, принимала соболезнования от людей, уверенных в смерти Аркадия, а он в это время спокойно смотрел новости.